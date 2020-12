Le pont Emile Badiane de Ziguinchor a été, hier, le lieu d’une nouvelle mort tragique. C’est une jeune dame répondant au nom de Awa Ndiaye, la trentaine, épouse d’un expatrié sénégalais vivant en Espagne qui s’est donnée la mort. Elle a trompé la vigilance de ses parents et de ses enfants pour sauter par dessus le pont qui relie Ziguinchor a Tobor.

Les confidences recueillies par Kewoulo relatent que la dame, Awa Ndiaye, était atteinte d’une anomalie mentale “de nature mystique “.

Pour le moment, la police ne s’est pas encore prononcée sur le sujet. Et au quartier Lyndiane où elle réside, les commentaires vont bon train. A noter que ce drame est le troisième suicide enregistré sur ce pont depuis quelques temps. Et en attendant d’avoir plus amples informations sur ce drame, Kewoulo tient à préciser que cette dame souffrirait de troubles mentales.