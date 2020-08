Ziguinchor : Non-respect de port des masques la police récolte plus de 150.000 FCFA aux récalcitrants

La police à Ziguinchor est à pied d’œuvre pour faire respecter par les populations les nouvelles mesures prises par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye en vue de contenir ou d’endiguer l’expansion de la maladie du COVID 19 dans la région.

En effet, les hommes du Commandant Malick Ndiaye du commissariat de police de Yamatogne ont, pendant plus de deux (2) jours, investi les marchés, les restaurants, les gares routières de la capitale sud pour faire respecter le port de masques. Plus 15 agents de police ont été mobilisés.

Des forces de sécurité qui ont contrôlé une cinquantaine d’individus avant de les verbaliser et récolter une assez forte somme d’argent estimée à plus de 150.000 FCFA .en guise d’amende. «Ce sont des opérations que nous allons dérouler tous les jours dans la ville pour faire respecter par les populations les mesures édictées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Je dois vous avouer que nous avons, lors de ces opérations, mis aussi l’accent sur la sensibilisation pour mieux conscientiser les populations sur les dangers de la maladie», explique le Cdt Malick Ndiaye du Commissariat de police de Yamatogne.

Pour rappel, la situation de la maladie du coronavirus à Ziguinchor est très inquiétante. C’est ainsi qu’à la date d’hier, mercredi 19 août 20, 18 nouveaux cas positifs ont été enregistrés dont 11 contacts et 17 suspects répartis comme suit : Ziguinchor 15 cas, Diouloulou 02, Bignona 01, CSZ 03, CHRZ 05, IPRES 04, Saint Jo 02 cas dont 01 contact et SONACOS 01. Parmi ces cas, 14 sont âgés entre 54 et 60 ans, dont 03 agents de santé.

Les cas repérés dans la commune de Ziguinchor résident dans les quartiers de Boudody, de

Grand-Dakar, de Lydiane-Coboda, de Tiléne, de Belfort, de Gnéfouléne et d’Alwar. Deux (02) cas de décès ont été par ailleurs enregistrés. Les autorités administratives, sanitaires et judiciaires ne cessent tous les jours de demander aux populations de respecter le port des masques surtout dans les places publiques