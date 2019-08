Ziguinchor : Malick Seck et sa femme tombent avec 1 kg de Yamba

Arrêté la nuit 15 août avec une importante quantité de chanvre indien, le couple Seck a été déféré devant le procureur de Ziguinchor . Monsieur et Madame devront répondre des délits de trafic et détention de drogue

Les faits

Malick Seck âgé de 37 ans et son épouse de 20 ans, avec 1 enfant, risquent une peine très lourde s’ils sont reconnus coupables de détention de drogue. En effet, le couple a été mis aux arrêts, dans la nuit du 15 août au quartier Santhiaba de Ziguinchor . Au moment de leur interpellation par les policiers, avisés par une personne anonyme, Malick et sa femme ont été retrouvés avec en leur possession un kilogramme de chanvre indien du vrac et 21 cornets. La drogue était soigneusement dissimulée dans un sac vert rangé dans leur armoire . Ils ont été arrêtés et conduit au commissariat de ladite ville.

La femme nie , l’époux avoue

Devant les enquêteurs, Malick Seck est passé à table. Il a déclaré être un inconditionnel du chanvre indien et cela fait plusieurs années qu’il consomme le yamba, mais sa femme n’a rien a voir dans cette affaire. « Je suis un simple consommateur mais pas un revendeur », précise-t-il. Quant à sa femme elle a nié avoir été au courant que la drogue était cachée dans son armoire. Même si elle reconnait que son mari est un fumeur de chanvre. Au terme de leur interrogatoire, ils ont été déférés au parquet…