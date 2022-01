Ce vendredi matin, à Ziguinchor le maire sortant et candidat à sa propre succession Abdoulaye Baldé a inauguré un bloc opératoire au niveau de l’hôpital “Silence”. Selon lui, L’hôpital, c’était un hôpital de référence dans la région naturelle de Casamance avant celui de l’hôpital régional et celui de la Paix.

Le maire Abdoulaye Baldé a tenu à faire savoir: “en temps que collectivité locale, après avoir gagné les élections en 2009, nous avons trouvé ces bâtiments en état de délabrement très avancé. Et de ce fait nous avons trouvé un partenariat avec une ONG espagnole. Cette ONG a injecté beaucoup d’argent pour que nous puissions réhabiliter l’essentiel de ces bâtiments“.

Dans la même lancée, le maire Abdoulaye Baldé a tenu à faire savoir que pour rendre plus attractive ce bijou, ” nous avons installé l’éclairage public, fait le pavage devant l’hôpital“. Il a salué et remercié la coopération qu’il ya eu entre la mairie et le conseil départemental. Cela a permis de mettre en place le bloc opératoire. En ce sens, il remercie, l’université avec les professeur Guéye, Diatta et autres qui ont permis que le bloc de chimiothérapie soit mis en place.

C’est avec enthousiasme qu’il a introduit les services de la mairie pour que des moyens soient dégagé pour financer ce centre de chimiothérapie qui n’existait qu’à Dakar et à Thies. C’est une unité qui va bientôt accueillir les population des villes et communes environnantes, mais aussi ceux de la sous région et selon le médecin chef Tine se dit qu’ils seront bientôt débordé par les demandes.

Dans ce sens plusieurs autres centres vont être érigé dans les autres localités comme bignona, Oussouye, Thionkésil pour pouvoir prendre en charge les populations. Sachant que l’on sait que la Casamance a une forte taux de grossesses précoces. Donc selon A. B, cette unité est venue à son heure.