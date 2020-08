Deux ans après l’incendie qui avait ravagé le marché Tilène de Ziguinchor, les travaux de reconstruction ne sont pas achevés. Ce qui a soulevé l’ire du collectif des commerçants de ce marché. « Le 11 août 2018, le marché Tilène a pris feu. Le 13 août 2018 le Premier ministre même est venu ici nous proposer un marché sous régional et moderne. Nous sommes restés un mois et demi, le président de la République, Macky Sall est venu lui-même poser la première pierre de ce marché devant toute la population de Ziguinchor en nous proposant un marché dans 7 mois. Depuis lors rien n’est fait », a indiqué Ousmane Faye, Président du Collectif des commerçants du marché Tilène.

Pire, dénonce M. Faye sur iRadio : « Nous sommes arrivés à 2 ans avec des promesses non tenues. Nous demandons au président de la République de penser à ces braves commerçants, et commerçantes qui se réunissent toujours sur les pavés, sous le soleil et la pluie toute l’année. Ces hommes et femmes sont des responsables de famille ».

Poursuivant ces propos, il ajoute : « Il y a plus de 700 commerçants qui sont sur les voix, d’autres au niveau des trottoirs, certains sont des ambulants. De grâce qu’il nous fasse notre marché. On nous avait promis un financement de 500 000 F CFA avec le DER, rien n’est fait. C’est le président de la République qui l’a annoncé ici ».