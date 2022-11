Zappé de la liste des lions pour Qatar 2022: Diao Baldé Keita réagit

L’entraîneur nationale des Lions du pays de la Téranga faisait face à la presse, ce matin, pour annoncer officiellement la liste des 26 joueurs qui vont représenter le Sénégal à la coupe du monde Qatar 2022.

Qui choisit, élimine, dit l’adage. L’attaquant sénégalais Diao Baldé Keita fait parti des joueurs zappés par Alioune Cissé. Mais dans un poste tweet, l’international Sénégalais réagit et signale qu’il n’y a pas de place pour la tristesse dans sa tête ou dans son cœur. C’est plutôt la joie de voir son pays représenter à la coupe du monde par les 26 joueurs.

” Ces 26 gars fantastiques et cette délégation qui est comme une famille pour moi, est plus grande que tout autre chose. Sénégal pour moi signifie bonheur, humilité, joie de vivre, sacrifice, famille. Sénégal chez moi. Dans les prochaines semaines, mon cœur sera à la maison, avec les garçons au Qatar. Je me sentirai comme le 27 joueur du groupe, mais surtout je serai le 1er fan de ces couleurs, fier et fier de voir l’équipe championne d’Afrique se battre sur le terrain pour ce grand pays“, peut-on lire sur le compte Tweeter de Diao Baldé Keita.