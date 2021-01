Yoff : Ce que l’on sait de plus sur le Caïd amputé d’une jambe en essayant d’agresser les GIGN

M. Fall, cerveau d’un gang de scootéristes, a été touché par balle au cours d’une tentative d’agression sur des éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign). Evacué à l’hôpital Principal de Dakar, il a été amputé de la jambe droite.

L’Observateur qui relate les fait dans son édition de ce jeudi 7 janvier, renseigne que M. Fall et sa bande qui opéraient en toute quiétude aux abords de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff ce, grâce à leur dispositif installé un peu partout dans le secteur, ont été arrêtés. Leur modus opérandi a été dévoilé suite à l’intervention des éléments du Gign, appelés en renfort par leurs collègues de la gendarmerie de la Foire.

En effet, le 17 novembre, des éléments du Gign en civil sont envoyés au charbon, au moment où leurs collègues de la foire faisaient « les morts ». La bande qui s’était postée sur leur secteur de prédilection, apercevra un groupe d’individus déambulant sur les lieux. Ignorant qu’il s’agissait de gendarmes (Gign) en opération d’infiltration.

Unis de machettes, de couteaux et autres armes blanches, M. Fall et ses acolytes se sont rués sur leurs cibles. Le chef de l’équipe des Gign brandit son pistolet et somme les malfaiteurs de se rendre.

Face au refus de la bande, l’officier effectue encore un tir de sommation qui a atteint M.Fall à la jambe droite. Les autres membres du gang prennent la fuite.

Le malfrat a été évacué à l’hôpital Principal de Dakar, où il sera amputé de sa jambe et retenu en observation sous haute surveillance.

Le 22 novembre, son lieutenant est mis aux arrêts. Déféré et placé sous mandat de dépôt, il a été rejoint mercredi 6 janvier par son Caïd M Fall, qui a reçu son bon de sortie de l’hôpital.

Ils sont poursuivis pour associations de malfaiteurs, tentative de vols avec usage d’armes, violences et voies de faits et détention illégale d’armes blanches.