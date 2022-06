Yewi askan wi dit niet sur l’interdiction de leur rassemblement prévu le 17

A la suite de l’interdiction de son rassemblement prévu le vendredi 17 juin sur la Place de la Nation par le Préfet du département de Dakar, Yewwi Askan wi a fait face à la presse cet après-midi au siège du PRP. Déthié Fall, le mandataire de Yewwi Askan Wi, Habib Sy, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et d’autres membres de la conférence des leaders de YAW, ont tout bonne déchiré l’Arrêté préfectorale avec ses motifs de rejet qui tournent autour du risque de trouble à l’ordre public et de violation de l’article L61 du code électoral.

Pour les leaders de YAW, ils feront face. « Non seulement nous ne viserons pas le Bon-à-tirer du Bulletin de la coalition, mais les rassemblements prévus à Dakar et Ziguinchor sont bel et bien maintenus », souligne M. Fall. Mieux, ajoute-t-il, « ne comptant pas laisser Macky Sall dérouler son agenda, il est prévu de faire pareil et de monter en puissance dans les autres régions très prochainement ».

Pour lui, Yewwi participera aux élections législatives du 31 juillet prochain avec sa liste nationale au complet avec titulaires et suppléants sinon il n’y aura d’élections.