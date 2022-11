Yaoundé : Le bilan provisoire d’un glissement de terrain fait 14 morts

Cameroun, au moins quatorze morts sont dénombrés par les autorités de Yaoundé dans l’éboulement ce dimanche d’une colline du quartier Damas dans la capitale camerounaise alors qu’elles assistaient à une funérailles.

C’était le dimanche après-midi lors d’une cérémonie en l’honneur de plusieurs de ses membres décédés cette année. À proximité d’un talus non consolidée, une tente avait été installée pour abriter les invités quand un pan de terrain s’est effondré, elle a été emportée. Quatorze décès ont été confirmés lundi soir par les autorités. « Sur place, nous avons dénombré dix corps, détaille le gouverneur de la région du Centre, Nasri Paul Béa. Mais avant notre arrivée, il y avait quatre corps déjà évacués et il y a plus d’une dizaine de cas graves aussi qui sont dispersés dans les hôpitaux. »

Le site de l’éboulement est une zone dangereuse, selon le gouverneur, qui estime que les populations devraient réfléchir à quitter les lieux. Les autorités affirment avoir délimité un périmètre de sécurité et fermé une école et une église situées à proximité de la zone à risque. D’après le journal RFI.