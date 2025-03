La place Black Lives Matter démolie à Washington DC

Depuis lundi, ont démarré les travaux de démantèlement de la place Black Lives Matter (« les vies noires comptent ») près de la Maison Blanche, après les menaces des républicains de réduire le financement des transports si la place n’était pas renommée.

Cette place a été créé par la maire Muriel Browser en 2020 après les violentes manifestations qui ont secoué le pays suite au meurtre de Georges Floyd, un homme noir décédé étouffé par le genoux d’un policier blanc sur son cou durant une interpellation. Le nom du mouvement de protestation antiraciste avait été inscrit en lettres jaunes sur le bitume, dans une rue située non loin de la Maison Blanche Cette place était devenue dès lors, un symbole de la lutte contre le racisme. Mais la fresque était dans le viseur des républicains depuis le retour à la présidence de Donald Trump, déjà en fonction au moment de la création du mouvement et qui n’avait pas apprécié l’initiative de la maire démocrate. Interrogée pour savoir si le retrait de la fresque avait été décidé sous la pression de la Maison Blanche, Muriel Bowser avait refusé de rentrer dans les « détails ». « Mais je pense qu’on peut affirmer sans prendre de risque que des gens ne l’aiment pas, ne l’aimaient pas. »

Sa démolition aujourd’hui est un coup dur pour tous les noirs et les militants qui sont impuissants devant les décisions de ce nouveau gouvernement, pas toujours en faveur des noirs américains. « On peut déterrer du béton, mais on ne peut pas effacer l’histoire », a déclaré Dianne Bradley, résidente de Washington DC.

Avec BBC