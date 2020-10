Yaham Mbaye à Ousmane Sonko «On ne lui laissera plus la latitude de manipuler l’opinion, de nous insulter, de nous diffamer matin et soir »

Yakham Mbaye, un des éléments clefs de l’affaire liant Ousmane Sonko à Mansour Faye a expliqué les raisons qui l’ont poussé à publier l’enregistrement objet de la polémique.

Il n’a pas été tendre envers le leader de Pastef.“Il n’est pas plus sénégalais que nous…“

“ Je n’en ai pas fini avec (Ousmane Sonko). On ne lui laissera plus la latitude de manipuler l’opinion, de nous insulter, de nous diffamer matin et soir. Il n’est pas plus sénégalais que nous (…) Il n’a jamais été chef de service de sa vie…“, peste l’apériste.

“Lorsque j’était Dg…“

“Moi même, parmi les plus petits compagnons du Président Macky Sall, lorsque j’était Dg, avec un salaire qui dépassait celui d’un ministre trois (3) fois plus qu’un député, lui venait d’obtenir un emploi…“, selon Yakham Mbaye.