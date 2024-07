Ce lundi 15 juillet, le Parti Socialiste (PS) commémore le cinquième anniversaire de la disparition de Ousmane Tanor Dieng, qui a dirigé le parti de 1996 à 2019.

Le dirigeant socialiste, né en janvier 1947, est décédé en 2019 en France, à 72 ans, des suites d’une maladie.

Avant son décès, il dirigeait le Haut Conseil des collectivités territoriales, une institution issue de la révision constitutionnelle de 2016 à la tête de laquelle l’avait nommé le chef de l’Etat, Macky Sall.

Ce dernier avait salué dans un communiqué “un homme d’Etat d’une dimension exceptionnelle”, ainsi qu’un “allié éminent et loyal, un grand militant du Sénégal”.

Un hommage national lui a été rendu le 17 juillet 2019, en présence du chef de l’État malien d’alors, Ibrahim Boubacar Keita. Recouvert d’un drapeau aux couleurs nationales, le cercueil contenant la dépouille du dirigeant socialiste était posé sur deux tréteaux blancs face au chef de l’Etat, qui en avait fait l’un de ses principaux alliés depuis son élection en 2012.

Macky Sall a salué, lors de la cérémonie, un “diplomate de carrière chevronné et au verbe mesuré”, rappelant que le “président-poète Senghor l’avait appelé à ses côtés en 1978 parce qu’il cherchait un diplomate qui sache écrire”.

Ousmane Tanor Dieng était une figure du Parti socialiste (PS), formation appartenant à la coalition au pouvoir et qui a mené le Sénégal à l’indépendance en 1960 et l’a dirigé jusqu’en 2000, date de l’élection du libéral Abdoulaye Wade.

Ce diplomate de formation, issu de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature de Dakar (Enam), a été conseiller diplomatique de Senghor (1960-1980) avant de devenir, comme ministre d’Etat à la présidence, le principal collaborateur et homme de confiance du président Diouf (1981-2000). Il a été un opposant irréductible à Abdoulaye Wade (2000-2012).

Cet homme d’Etat placide, ancien député et ancien responsable de l’Internationale socialiste, était loué par plusieurs responsables sénégalais pour ses qualités de républicain.

Ousmane Tanor Dieng n’était pas un grand tribun, étant plutôt réputé pour sa belle plume, une raison pour laquelle le président-poète, Senghor, l’avait appelé à ses côtés, selon des membres du PS.

Ses détracteurs lui ont imputé le déclin depuis 2000 du PS, dont il a été à deux reprises le candidat malheureux, aux présidentielles de 2007 et 2012, et qui ne joue plus les premiers rôles au Sénégal. M. Dieng s’en est toujours défendu.