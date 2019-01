Week-end macabre à Tivaouane : 5 morts en 3 jours dans des accidents

Le département de Tivaouane est devenu dangereux. Trois accidents, survenus, entre le samedi 26 et le lundi 29 janvier, y ont fait 5 morts, dont le célèbre communicateur traditionnel Badara Mboup dit Baye Fallou Kajoor. Selon L’As qui donne la triste nouvelle, il a péri dans un accident de la circulation entre Pékesse et Mékhé.

Ce même accident a tué deux autres personnes dont une dame et le chauffeur du véhicule. Quid de la cause de l’accident ? Le chauffeur, qui roulait à vive allure, a voulu éviter un nid de poule. Malheureusement, il a perdu le contrôle du volant et l’un des pneus a éclaté. La voiture fit alors plusieurs tonneaux avant de percuter un arbre.

Toujours à Tivaouane, un apprenti a été écrasé par un camion. Le drame a eu lieu près du tribunal d’instance de la ville. La victime réparait le pneu de son véhicule tombé en panne. Un autre accident est survenu à Darou Khoudoss où un nommé Serigne Saliou est tué par un des engins de son parc de location.