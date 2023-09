Wave traîne en justice La Poste

D’après les informations de Jeune Afrique, Wave réclame à La Poste Sénégal plus de 2 milliards de F CFA.

Wave exige aussi la fermeture de son compte courant postal (CCP), via lequel l’opérateur public déposait les commissions issues des transactions effectuées pour le compte de Wave. Selon JA, alors que plusieurs versements Wave ont été effectués dans des bureaux de poste entre août 2020 et décembre 2021, La Poste Sénégal a utilisé cette trésorerie dans son exploitation. L’actuelle Direction de Poste Finances assure , néanmoins, ne pas être partie prenante au contrat et n’avoir pas reçu la trésorerie issue des versements sur le compte courant postal de Wave, précise JA.

Face à cette assignation en justice, La Poste ne désespère pas de trouver un arrangement. « Postefinances espère trouver une solution entre les deux structures », confie à Jeune Afrique Abdou Aziz Diallo, directeur général Poste Finances. À en croire ce dernier, « le directeur général de La Poste Sénégal, Mahamadou Diaïté, mène les démarches nécessaires pour trouver un terrain d’entente ». Rappelons que La Poste croule sous la crise financière avec une dette estimée à 189 milliards de F CFA.