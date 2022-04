Vol spectaculaire au Crous de Thiès: 2 ordinateurs et de l'argent emportés

Un vol commis au Centre régional des Oeuvres universitaires et sociales (CROUS) de l’Université de Thiès intrigue plus d’un ! En effet, un montant estimé à 400 000 francs CFA, deux ordinateurs, une caméra et un trépied ont été emportés dans ce temple du savoir.

Selon des sources de Seneweb proches du dossier, ce forfait a été perpétré dans des circonstances douteuses. Et pour cause, aucune porte ou fenêtre n’a pas été défoncée par l’un ou les voleurs.

C’est dans la matinée du vendredi ( hier) que deux agents de cette université ont constaté la disparition de leurs ordinateurs. Ainsi une plainte contre x a été déposée hier à la police qui a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.