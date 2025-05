Vives tensions à Bignona: Des écoles fermées, les RN4 et RN5 barrées, une marche de protestation en cours

La ville de Bignona est paralysée pour 24 heures suite à un incident survenu dimanche 11 mai 2025 sur la route de Diégoune, impliquant des talibés du marabout Fansou Bodian et des gendarmes. En signe de protestation, un groupe de talibés a décrété une journée morte à l’échelle départementale, malgré une tentative d’apaisement du préfet, qui s’est rendu au domicile du guide religieux, et une injonction de l’imam Fansou Bodian.

Les écoles sont fermées, le marché est à l’arrêt, des tronçons de la RN4 et de la RN5 sont bloqués à la circulation, les véhicules de transport reliant Bignona aux autres villes sont immobilisés à la gare routière, et les motos Jakarta sont également à l’arrêt. Des jeunes sèment le désordre dans la commune de Bignona, empêchant les transporteurs de circuler librement. Conséquence : la ville est au ralenti et les commerces sont fermés.

Selon les premières informations, l’incident aurait opposé des gendarmes de la brigade de Thionck-Essyl au cortège du marabout Fansou Bodian. Une autre version évoque un véhicule de talibés en provenance de Diégoune, en surcharge, comme déclencheur de l’altercation.

Une marche de protestation est en cours sur la route menant au rond-point Émile Badiane, au centre-ville de Bignona.