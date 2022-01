Violences et campagne électorale : BBY appelle ses candidats à privilégier le dialogue

Dans un communiqué rendu public, ce mardi, la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a appelé ses têtes de listes pour les élections territoriales du 23 janvier prochain à bannir la violence et à privilégier le dialogue au détriment de la violence.

« La coalition encourage nos camarades et frères à privilégier le dialogue et la confrontation entre programmes, mais surtout à bannir la violence sous toutes ses formes », lit-on dans ledit communiqué parcouru par Seneweb. Le Coordinateur de la cellule de Communication de Bby, Pape Mahawa Diouf dit, par ailleurs, constater pour le dénoncer, « les déclarations aventureuses et irresponsables » du candidat à la mairie de Ziguinchor Ousmane Sonko. D’ailleurs, ajoute-t-il, « la violence de ses propos et de sa démarche cache mal son malaise face à la défaite inexorable qui l’attend à Ziguinchor. Nous prenons donc à témoin l’opinion afin qu’il arrête ses agissements ».

Il appelle ainsi à la mobilisation de toutes les forces vives de la coalition présidentielle autour d’une campagne solidaire, en mettant en garde les aventuriers politiques qui souhaiteraient perturber la campagne électorale que Bby souhaite être courtoise, civilisée et pacifique.

Seneweb