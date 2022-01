Violence électorale: la demande de liberté provisoire de la militante de Bamba Fall rejetée

Le procès Astou Sène qui devait se tenir ce mercredi 12 janvier, au tribunal des flagrants délits de Dakar a été renvoyé jusqu’au 14 janvier prochain pour convocation de la partie civile. C’est sur ces entrefaites que ses avocats ont introduit une demande de mise en liberté provisoire qui lui a été refusée.

La requête a été rejetée par le tribunal qui a confirmé la date du renvoi. Pour rappel, la dame Astou Sène militante de Bamba Fall a été envoyée en prison après une bagarre avec une partisane de Cheikh Bâ, Fatou Wade Laye. Une enquête a été ouverte par les éléments du commissariat de police de la Médina, à la suite d’une plainte déposée contre la mise en cause. Entendue, elle a été placée en garde à vue et déférée au parquet du tribunal pour coups et blessures volontaires ayant occasionné blessure.

Au terme de son face à face avec le magistrat, A. Sène a été placée sous mandat de dépôt. Les faits se sont déroulés samedi dernier à la Médina, des partisans du maire sortant Bamba Fall (candidat de la coalition Gueum Sa Bopp) et militants du candidat Cheikh Tidiane Ba (coalition Benno Bokk Yakaar) se sont livrés à une bagarre.

Emedia