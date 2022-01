« La garantie que je peux donner pour dire que le combat se tiendra le 13 mars 2022, est que j’ai régularisé le combat au niveau du CNG. J’ai versé tous les reliquats. Au moment où je vous parle, je ne dois aucun sou aux deux lutteurs. Ama Baldé, ici présent, peut en témoigner. Notre volonté, c’est d’organiser le combat le 13 mars. Et on fera tout pour l’organiser », assure-t-il. Comme lors de l’open presse précédent, Luc Nicolaï a de nouveau soulevé la « problématique » de la capacité de l’arène nationale de Pikine. Le promoteur campe toujours sur ses positions.

Tout le monde sait que les supporters d’Ama Baldé peuvent remplir à eux seuls les gradins de l’arène nationale », déclare Luc Nicolaï. Il poursuit: « Le stade LSS compte 60 000 places et lors du combat Gris Bordeaux / Balla Gaye 2, qui s’était tenu en 2018, à déjà, le stade était archicomble. Imaginez une enceinte qui fait 22 000 places pour un combat entre Ama et Modou Lô. Cette rencontre ne peut pas se tenir à Pikine. On veut faire de ce combat une grande fête. Pour accéder au stade, si le combat se déroule à l’arène nationale de Pikine, le plus petit billet va coûter 10 000 FCFA ». L’appel est lancé.