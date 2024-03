Violence électorale: des affrontements entre militant de et de BBY font 8 blessés graves

La violence s’est, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mars, invitée dans la campagne électorale à Kaolack. Une dizaine de personnes ont été blessées dont certain dans un état gave et évacuées à l’ hôpital régionale de Kaolack . En effet, L’ex responsable de l’ APR PA Ibou Ndiaye et qui a rallié la coalition Diomaye Président et ses militants se sont affrontés à ceux du Pr Ousseynou Diop, maire de Sibassor (BBY). Sibassor est une commune située dans le département de Kaolack.

La bagarre a éclaté lorsque les caravanes du Dr Ousseynou Diop, maire de Sibassor et Directeur du Crous qui bat campagne pour Amadou Ba et les militants de Pa Ibou Ndiaye ex-responsable APR qui a rallié la coalition Diomaye 2024 se sont rencontrées. Pour le moment, on dénombre une dizaines de blessés. Et les deux camps ont continué à s’accuser mutuellement.

Auparavant, ce genre d’affrontement a été évité de justesse à Kaolack où des caravanes de Diomaye-Président et d’Amadou Ba se sont rencontrées à hauteur de la mosquée Diabel ka. La tension était montré d’un cran.

Après un mutisme inquiétant depuis le début de la campagne électorale, la coalition BBY a enfin démarré ses activités samedi soir. Une caravane de sensibilisation et des visites de proximité ont été organisées par tous les responsables de la coalition Bby à Kaolack qui se sont unifiées “pour donner disent-ils, la victoire à Amadou Ba.”