Viol de Miss Sénégal : Le procureur de la République prend le dossier en main

L’affaire Fatima Dione, Miss Sénégal 2020, violée puis engrossée, prend une tournure judiciaire.

D’après Libération, le procureur de la République a pris le dossier en main.

Une auto saisine se dessine avec l’entrée en jeu de la Sûreté urbaine ou de la DSC.

Dans un entretien exclusif avec Seneweb qui a ébruité l’affaire, la Miss a porté de graves accusations sur le comité d’organisation de Miss Sénégal. Elle a accouché d’un bébé dont elle ne connaît pas le papa.

“La seule chose que nous savons, c’est que Fatima est tombée enceinte suite à son sacre (…) Elle était chez un membre du comité d’organisation de Miss Sénégal. Habituellement, lorsque les organisateurs avaient besoin d’elle, ils la faisaient loger à l’hôtel, mais avant son voyage au Maroc, on l’a amenée dans une maison et nous ne connaissons pas la raison. C’est par la suite qu’on nous a fait savoir que le voyage n’aura plus lieu, qu’il a été annulé à cause de la Covid-19”, renseigne-t-on.