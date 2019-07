Vidéo : Le témoignage poignant de Youssou Ndour à la levée du corps de Ameth Amar

Youssou Ndour a pris part ce vendredi, à la cérémonie de levée du corps du défunt patron de la Nouvelle Minoterie Africaine (NMA.Sanders). Une occasion pour le président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias (GFM), de revenir sur ses rapports avec Ameth Amar.

Le modèle :

Self-made-man. C’est ainsi que bon nombre de Sénégalais qualifiaient le défunt patron de la Nouvelle Minoterie Africaine (NMA.Sanders). Et Youssou Ndour n’a pas dérogé à la règle. Réagissant à la levée du corps, le président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias (GFM) s’est souvenu d’un homme parti de rien pour se faire et devenir ce qu’il était in fine. Un géant de l’industrie. Suffisant aux yeux Youssou Ndour pour être un modèle pour la jeunesse, un exemple dans le domaine de l’industrie et du patriotisme.

Le beau-parent :

En dépit de l’émotion qui le hante, Youssou Ndour n’a pu s’empêcher de rappeler ses rapports avec Ameth Amar. Et dire qu’il était pour lui un beau-frère. « Lorsqu’on scellait l’union de nos enfants, il m’a appelé pour me faire part de sa joie sur ce mariage. Et tous les deux, dit le patron de presse, avons parlé des sentiments que nous entretenions« . Aujoud’hui, conclut-il, je peux vous dire que sa disparition m’a surpris.

Un grand entrepreneur :

Ameth Amar fait partie des self-made-men. Il a pu se forger un nom dans le paysage industriel, notamment à travers l’entreprise NMA. Natif de Mbacké, le défunt avait été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Lion. Ameth Amar est décédé lundi à Paris, des suites d’un malaise.