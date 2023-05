Victorine Ndeye sur les accusations de Sonko

Victorine Ndeye a apprécié la sortie de Ousmane Sonko soulignant un «conflit d’intérêts» avec le magistrat Ousmane Guèye, qui était le Secrétaire général du ministère de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire avant d’être nommé à la Cour d’appel de Dakar. Son ancienne patronne, Victorine Ndeye, «ne va accepter qu’on l’utilise pour raviver des blessures».

Ousmane Sonko «sait que je sais qu’il ment» ! Après le tweet salé, qui a mis le feu à la twittosphere pastefienne, vendredi dernier, la ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire a tenu hier à répondre au maire de Ziguinchor. Qui a soutenu, lors de son entretien avec Walf Tv, que «Ousmane Guèye a été affecté à la Cour d’appel, après une consultation à domicile pour le liquider politiquement en prononçant une peine, qui va l’écarter de la Présidentielle de 2024», soulignant un conflit d’intérêts. Une déclaration à laquelle Victorine Ndeye ne croit pas. «Je suis ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire. Je n’ai pas la prérogative d’affecter un juge à la Cour d’appel. Ce sont des paroles insensées», a-t-elle déclaré hier en marge de la signature d’une convention de partenariat avec l’Ifan.

Pour elle, Ousmane Sonko joue sur un registre sensible et qu’elle ne va pas lui donner l’occasion de dérouler. «Je ne vais pas m’épancher là-dessus. J’ai dit ce que j’avais à dire, à moins que vous ne vouliez que je répète mes propos. Lui sait et tout le monde sait. Je passe à autre chose. Je peux lui dire que je ne permettrai à personne de passer par moi pour semer cette diversion et raviver des blessures. Nous sommes à un autre niveau. Nous sommes dans la construction, dans le développement. Nous accompagnons les populations à retourner en Casamance. Nous parlons de développement. Ayons une communication positive, un esprit positif. Nous sommes dans le temps de l’action. Et nous travaillons», a-t-elle détaillé.