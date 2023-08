Vers la mise à jour du document de la Politique nationale de migration du Sénégal

Elaboré au cours de la période allant de 2016 à 2018 sous l’égide de l’OIM et la coordination de la Direction du Développement du Capital Humain (DDCH), le document de la Politique Nationale de Migration du Sénégal (PNMS) est en voie d’être mis à jour, afin d’en faire un « principal cadre de référence dans le domaine migratoire ».

Selon le document remis à la presse ce mercredi à l’ouverture de l’atelier qui va s’achever demain jeudi, le cabinet du Premier ministre a assuré la coordination institutionnelle de la mise à jour du document de PNMS. Ainsi, grâce aux efforts du conseiller technique en migration et sécurité du Premier Ministre, mais aussi d’autres acteurs, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de procéder à une mise à jour du document élaboré en 2018, afin de tenir compte des évolutions enregistrées depuis cette date dans le domaine migratoire.

Il s’agit, entre autres des nouveaux cadres stratégiques, politiques et institutionnels aux échelles régionale, continentale et internationale: Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières; Pacte mondial sur les réfugiés; Objectifs de Développement Durable; Cadre de politique migratoire pour l’Afrique révisé et son plan d’Action 2018-2030 de l’Union africaine; Protocole de libre-circulation de l’Union africaine; Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF); nouvelles orientations dans les politiques migratoires européennes, etc.

L’objectif général de cet atelier est d’améliorer et de valider techniquement le document de Politique Nationale de Migration du Sénégal mis à jour. Les objectifs spécifiques sont de: Partager le document de PNMS mis à jour sur la base des contributions des parties prenantes (Assemblée Nationale, hautes institutions de la République, ministères, organisation de la société civile, universités et centre de recherche, etc.);

D’améliorer le document de PNMS mis à jour à l’occasion des séances en plénière et des travaux de groupe, de consolider les choix faits sur les plans institutionnel et programmatique dans les parties stratégique et opérationnelle (stratégie de mise en œuvre et plan d’actions prioritaires, de valider techniquement le document de PNMS mis à jour; et d’informer les participants sur les prochaines étapes en vue de la validation politique du document de PNMS mis à jour.

Les résultats attendus de l’atelier national de validation sont : Le document de PNMS mis à jour est partagé, le document de PNMS mis à jour est amélioré, les propositions faites sur les plans institutionnels et programmatiques dans les parties stratégique et opérationnelle sont consolidées, le document de PNMS mis à jour est validé techniquement, entre autres.

Durant les travaux, il est prévu des séances en plénière et des travaux de groupe. Les éléments mis à jour seront présentés et discutés en plénière. Par la suite, des travaux de groupe seront organisés. Chaque groupe sera responsabilisé pour la révision, l’amélioration et la consolidation des analyses sur les différents axes du document de PNMS mis à jour. Après ces travaux de groupes, il sera procédé à une restitution en plénière des conclusions de chaque groupe qui sera suivie de débats.

Les participants viendront des institutions suivantes: Assemblée nationale; CESE, HCCT; HCDS; Primature; ministères, agences nationales, collectivités territoriales, organisations d’élus, cadres régionaux de concertation sur la migration, etc. Ils viendront également du secteur privé, des universités et des centres de recherche ; des organisations de la société civile, des associations de migrants, des organisations professionnelles, des partenaires, techniques et financiers ; des agences du système des Nations unies; etc