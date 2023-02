Les vérités du marabout Thierno Mouhamadou Samassa à Ousmane Sonko

Le leader du Pastef a été reçu, mercredi dernier, par Thierno Mouhamadou Samassa, guide religieux basé à Matam. Séance tenante, le marabout a tenu à faire passer un message qui lui tenait à cœur, à l’endroit de Ousmane Sonko.

Suivant “Source A” dans sa parution de ce lundi, au cours de la rencontre, Ousmane Sonko a sollicité des prières, non sans manquer d’étaler ses vœux pour ce pays, une fois devenu Président.

Le guide religieux qui compte à Matam et même partout dans le monde des millions de Talibés a tenu à mettre en garde le leader de l’opposition quant à la préservation de la paix sociale en tout temps et en tout lieu : «Nous avons besoin de vivre dans la paix. En tant qu’acteur politique, vous (Ousmane Sonko) devez être un artisan de cette paix sociale. C’est là où nous attendons de vous d’être surtout un acteur pour la paix et la stabilité».