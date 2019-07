Vente illicite de pétrole : un individu arrêté par la Division des investigations criminelles

La Division des investigations criminelles (Dic) a arrêté un individu du nom de E. Kandji à la Médina, un quartier situé au cœur de la capitale sénégalaise. Il est accusé de « détention et commercialisation de produits pétroliers sans autorisation administrative ».



Selon « L’As » qui donne l’information, Kandji a été interpellé avec des bidons de 50 litres et des fûts de 100 litres remplis de produits pétroliers et d’alcool. Interrogé, il informe que ses principaux clients, sont des imprimeurs.



Des allégations qui n’ont pas convaincu les enquêteurs qui sont persuadés que le mis en cause avait une clientèle diversifiée.Le journal indique que le sieur Kandji achetait les fûts à 225 000 F Cfa unité selon ses dires. Il a été déféré au parquet pour « détention et commercialisation de produits pétroliers sans autorisation ».

Articles similaires