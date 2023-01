Le drame s’est déroulé ce mardi matin à hauteur de la Sonatel sur la Vdn.

L’ampleur des dégâts et la mort d’un homme percuté par ce camion repose la problématique des vieilles carcasses de véhicules qui n’obéissent plus aux normes de sécurité et que les autorités de la direction du transport laissent circuler dans la capitale.