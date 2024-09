Dagana : un financement de 500 millions FCFA pour booster l’économie de cinq (5) communes

Un financement à hauteur de 500 millions de francs CFA pour Cinq (5) communes du département de Dagana (nord), soit 100 millions par municipalité sera alloué dans le cadre du programme dénommé Delta, a fait savoir, mercredi, le Coordonnateur de la délégation de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta et de la Falémé (SAED) de Dagana, Khassim Malick Sarr.

« Dans le département de Dagana, les communes de Diama, Ronkh, Gnith, Mbane et Bokhol font partie des bénéficiaires de ce projet destiné à financer des microprojets, dans le cadre du programme dénommé Delta, dont la mise en œuvre sera assurée par SAED », a-t-il déclaré.

Il s’exprimait au cours d’un atelier de partage et d’échange sur les microprojets à Richard-Toll.

M. Sarr a indiqué que chacune des quatre communes devra apporter « une contribution comprise entre 5 et 10% en fonction des différents investissements prévus » et qui seront déterminés à l’issue du processus de pré-validation.

L’élevage et l’agriculture sont les secteurs ciblés par le projet, car considérés comme « porteurs et pouvant préserver l’équilibre », selon Khassim Malick Sarr.