Validation de la liste de Yewwi à Dakar : Ndiaga Sylla se dit optimiste

Le refus de la Direction Générale des Élections devait être suivi « d’une décision motivée de refus » selon Ndiaga Sylla qui rappelle les dispositions de l’article 172 de la loi n°2012-01 du 03 janvier portant code électoral. L’expert explique que « cette disposition reprise dans la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 portant code électoral (L107-3) résulte d’une jurisprudence issue du contentieux des élections locales de 2009 ».

Et même si la disposition avait été abrogée par la loi n°2017-12, « la jurisprudence a été confirmée récemment dans des arrêts rendus par les Cours d’Appel du ressort et confirmée à nouveau par la Cour suprême dans le cadre du contentieux sur les déclarations de candidatures aux élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, ordonnant ainsi aux Préfets et Sous-Préfets de recevoir plusieurs listes de candidatures qu’ils avaient rejetées » explique Ndiaga Sylla. L’administration est « donc tenue de recevoir et de traiter les courriers et, dans le cas d’espèce la commission, qui de par la loi est habilitée à réceptionner les candidatures, est mieux à même de recevoir les courriers y afférents » a-t-il affirmé.