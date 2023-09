Vaccination du cheptel : Amadou Ba annonce 1 milliard FCFA pour la campagne 2023-2024

Pour la campagne nationale de vaccination du cheptel 2023-2024, le programme de renforcement de la protection zoo-sanitaire, financé par le budget de l’Etat, a été doté d’une enveloppe d’un milliard de francs Cfa, selon Amadou Ba, Premier ministre, par ailleurs, ministre de l’Elevage et des productions animale.

Selon Le Quotidien, il avait procédé samedi, au lancement de la campagne nationale de vaccination 2023-2024.

Selon lui, cette année, le gouvernement veut, à travers cette campagne, vacciner «5 300 000 ovins et caprins contre la peste des petits ruminants, 2 300 000 bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et la péripneumonie contagieuse, 300 000 équins contre la peste équine, 2 300 000 volailles traditionnelles contre la maladie de Newcastle », précise Amadou Ba.

A l’en croire, «la Campagne nationale de vaccination a concerné 5 maladies prioritaires, à savoir la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la peste équine et la maladie de Newcastle».

Poursuivant, Amadou Ba ajoute : « Au terme de la Campagne nationale de vaccination de l’année dernière, plus de 5 millions d’ovins et de caprins ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants, 2 millions de bovins ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire et contre la péripneumonie, 250 mille chevaux contre la peste équine et 400 mille volailles contre la maladie de Newcastle ».