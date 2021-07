Vaccination à Diourbel : 10.000 doses rendues au ministère de la Santé

Si à Dakar les gens se bousculent pour se faire vacciner contre le Covid-19, à l’intérieur du pays c’est une toute autre histoire. Les populations ne veulent pas entendre parler de vaccination. Notamment à Diourbel où les habitants de la ville ont déserté les structures sanitaires où se fait la vaccination. Ainsi, le gouverneur a révélé que des doses destinées à la région ont été retournées au ministère de la Santé et de l’Action sociale faute de candidats.

« La région de Diourbel fait partie des régions les plus touchées par le coronavirus et on a le moins de personnes vaccinées. J’ai renvoyé récemment 10.000 doses au ministère de la Santé pour qu’on redistribue ce quota au niveau des autres localités qui en avaient besoin. On ne va pas stocker ici des doses qui risquent de périmer parce que les gens ne se font pas vacciner », a déclaré le gouverneur Gorgui MBAYE lors du Comité Régional de Développement (CRD) du Magal de Touba.

A noter que malgré la montée fulgurante des cas de Covid-19, le Magal de Touba est maintenu cette année.