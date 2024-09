Député Ayib Daffé: "On va mettre fin à ce système et ce sera la rupture"

En séance plénière ce lundi, pour le vote de la réforme portant suppression du HCCT et CESE, Ayib Daffé a jeté son dévolu sur les parlementaires de Bby en menaçant de les envoyer à la retraite si jamais la loi ne passe pas.

« Vous êtes des loosers vous êtes de mauvais perdants, respecter les sénégalais », a -t-il lancé tout en poursuivant : « aujourd’hui ce qui se joue, c’est entre deux systèmes. Un système qui appartient au passé, un système qui appartient à l’envoyé spécial des « 4P », « la Pauvreté, le pillage, la prédation, la politique politicienne, la paresse », on va mettre fin à ce système et ce sera la rupture », a souligné le parlementaire.

« Nous voulons réduire le train de vie de l’Etat. Si le président de la République voulait faire de la politique politicienne il allait limoger par décret Aminata Mbengue Ndiaye et tous les autres membres. Arrêtés vos bêtises vous êtes des agents de désinformation, vous racontez de fausses informations », a-t-il lancé.

« A ceux qui demandent quels arguments on a », ajoute le président du groupe parlementaire YAW, « notre argument, c’est de vous avoir mis dans l’opposition. On va voter cette loi pour la suppression de ces institutions budgétivores et si vous nous empêchez de le faire on va vous envoyer à la retraite définitivement. Vous devez vous taire et vous vous tairez ».