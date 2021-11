Les choses se sont précipitées à Kédougou, dans le Sud-Est du Sénégal. Au moment où ces lignes sont écrites, un groupe de policiers fait face aux populations déterminées à entrer dans la préfecture de Kédougou. Conduites par le député Moustapha Maba Guirrasy, elles comptent disposer des dossiers déposés pour vérifier les listes communales et départementales. Et exiger que la candidature du député et ancien ministre de la communication de Abdoulaye Wade soit reconsidérée.

Exclu de la liste des candidats devant participer aux prochaines élections municipales et départementales, Moustapha Maba Guirrasy qui n’entend pas se plier à la décision du préfet avait décidé de protester contre cette notification qui lui q été faite. Au préalable, l’homme politique qui voulait faire face au maire sortant Adji Cissé de Benno et Ousmane Sylla de la mouvance présidentielle -même si ce dernier va en candidat libre- avait fait savoir que “le préfet serait responsable de tout trouble relevant de son refus de laisser l’opposition participer à cette élection.”

Réceptifs à l’invitation du député qui les a appelé à venir “rendre une petite visite de courtoisie à l’autorité administrative locale”, ce sont des centaines de jeunes qui font, actuellement, face aux forces de l’ordre. Et, à en croire des reporters de Kewoulo sur place, le chef local de la police a clairement ordonné à ses hommes de charger les manifestants. Et, malgré son statut de député et ancien ministre, Moustapha Maba Guirrasy -qui revient de convalescence suite à l’accident de circulation qui a tué son chauffeur- a été gazé et violenté. Pour le sortir de la mauvaise posture dans laquelle il se trouvait, son service de sécurité l’a extrait pour lui prodiguer les premiers soins.