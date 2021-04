Ils ont osé le faire! Les prédateurs fonciers de Ziguinchor ont commis un énorme sacrilège et les conséquences de leurs actes peuvent être terribles, si l’on en croit les gardiennes du bois sacré de Mangoukouroto. Après avoir vendangé ce qui restait des terres habitables dans la commune, c’est maintenant aux lieux de culte qu’ils ont décidé de s’en prendre. A en croire des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, le bois sacré de Mangoukouroto a été vendu à un promoteur immobilier. Et ce dernier a sommé les gardiennes de ce bois sacré, qui a toujours existé, de lui faire de la place. Le nouveau propriétaire veut y ériger un immeuble.

Ceux qui pensaient que des tabous existent et existeront toujours dans cette Casamance des mystères peuvent déchanter. Désormais, rien n’a plus de valeur pour les prédateurs fonciers qui ont décidé de faire de Ziguinchor leur nouvel eldorado. Et peu importe ce que représente le moindre lopin de terre qui pourrait les intéresser. La semaine dernière, Kewoulo a appris que des fonctionnaires de l’Etat avait été envoyés à Mangoukouroto, à Soukoupapaye en face de l’antenne de Colobane, pour sommer les gardiennes du bois sacré à quitter les lieux. Cette escouade de fonctionnaires a fait savoir aux prêtresses trouvées sur les lieux que «le site a été vendu à un promoteur immobilier qui compte y ériger une habitation.»

Cette information qui flottait dans l’air depuis de nombreux mois personne ne voulait la croire. Mais, prévenantes, les femmes du bois sacré ont fait savoir à Kewoulo qu’elles avaient entrepris des démarches en allant voir le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, et ses équipes. Mais, aussi, toutes les autorités administratives de la région. “La mairie a essayé de négocier avec le promoteur, en lui proposant un autre site. Mais, le gars a refusé en décidant de conserver ce terrain que des gens lui auraient vendu sous prétexte que c’est un titre foncier.” Considéré comme l’un des endroits les plus mythiques de Ziguinchor -avec Djalanbantang-, Mangoukouroto est un lieu de culte africain. Depuis toujours, tous les natifs de Ziguinchor savent, même s’ils n’ont jamais fréquenté ces lieux, que ce sont des endroits mystiques. Avec des Djinns bienveillants mais aussi capables d’être durs en châtiment.

C’est là que les femmes du bois sacré se réunissent à chaque fois qu’un événement majeur a ou va frapper les habitants de Ziguinchor. Pendant des semaines voire des mois et, parfois, nuits et jours, les gardiennes du temple s’y réunissent pour implorer Dieu d’épargner les populations de Ziguinchor. De la guerre comme des maladies. Aussi, c’est sous ces gros fromagers qui commencent peu à peu à disparaître que des gardiennes du temple amènent des femmes qui n’arrivent à enfanter afin d’implorer les dieux de leur accorder la fertilité -Kaghalène. “Fréquentés par des génies”, Mangoukoroto a aussi joué un rôle majeur dans la recherche de la paix en Casamance. A défaut de parvenir à éteindre le conflit, c’est sous son aile que les femmes se sont toujours rassemblées pour demander la paix. Parce que, ce que l’histoire n’enseigne pas et que des jeunes générations de Ziguinchorois n’ont jamais su, c’est que, c’est à partir de cet endroit que sont partis les vieux marcheurs qui, ce 26 décembre 1982, étaient venus à la gouvernance de Ziguinchor pour y rencontrer le chef de l’exécutif local.

Devant la gouvernance et face au refus de recevoir ces marcheurs pacifiques et non armés, la police a ouvert le feu et tué, sur le coup, 6 personnes. Ne sachant où aller; puisqu’ils n’étaient pas préparés à faire la guerre à l’Etat du Sénégal, c’est à Mangoukouroto que les rescapés sont allés chercher refuge. Y obtenir un peu d’eau et s’y reposer à l’ombre des génies.

Malheureusement, l’armée n’avait, en son temps, pas hésité à les y retrouver. Des femmes qui ont essayé de jouer les pare-balles, en se mettant nues devant les soldats, ont été tout simplement abattues froidement.

En milieu Diola, aucun homme sensé ne lève la main sur une femme. Lorsque les hommes se battent, et que personne ne peut les séparer, c’est à la femme qu’on fait appel. Lorsque cette dernière se met entre les protagonistes, la bagarre s’estompe automatiquement. Pour éviter qu’elle ne reçoive des coups. Les soldats envoyés en Casamance pendant ces années 1980-1990 n’ont jamais cherché à connaitre cette société Casamance et ont considéré les prêtresses comme des belligérantes. Comme celui-là qui, aujourd’hui, bien que Casamançais et parfaitement connaisseur de cette histoire millénaire et de cette réalité sociale veut ériger son immeuble sur ce terrain qui a toujours appartenu aux êtres de l’autre monde.