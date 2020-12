Urgent – Séries obscènes, promotion Lgbt : Jamra dépose 4 plaintes devant le procureur et le Cnra

La croisade entreprise par l’ONG Jamra contre certaines maisons de production ne s’estompe pas. Mais cette fois-ci, Mame Matar Guèye et ses camarades, rejoints par 48 alliés ont été saisis par l’opinion indignée par les dérives audiovisuelles. A cet effet, 4 plaintes ont été déposées par l’Ong et le collectif des 48 organisations plaignantes, à l’attention du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) et du procureur de la République.

4 plaintes

Dans sa ligne de mire, Jamra a adressé 4 plaintes destinées à Evenprod, Marodi et Canal+, Sky Tv. L’ONG se dit déterminée à éradiquer leurs séries accusées de promouvoir la cause de la communauté LGBT. Selon Mame Makhtar GUEYE et Cie, ces téléfilms foulent« au pied nos valeurs sociétales, en s’inscrivant dans un nouveau registre : celui de s’insulter de mère ». A cet effet, 4 plaintes ont été déposées par l’Ong et le collectif des 48 organisations plaignantes, à l’attention du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) et du procureur de la République.

Marche nationale

Dans une note, Mame Makhtar GUEYE et Cie se plaignent également du manque de considération des producteurs malgré les nombreux avertissements dont ils ont fait objet et « n’excluent pas d’organiser dès la fin des nouvelles restrictions sanitaires, une marche nationale de protestation contre ces dérives audiovisuelles ».

« La diffusion des séries (…) impacte plus fortement les masses médias (…) et donne une perception négative plus prégnante de la société sénégalaise à l’étranger. L’ ONG Jamra souhaite vivement que ces deux autorités étatiques censées garantir la stabilité sociale et la paix, s’opposent par des mesures fortes, à ces entreprises délibérées de dégradation de nos bonnes mœurs et de perversion du jeune public, avant que leur impact sur la société ne produisent des effets désastreux, regrettables. Au détriment surtout de la frange sociale la plus vulnérable, à savoir la jeunesse », déplorent Mame Makhtar Gueye et Cie.

Encore une “nouvelle bourde”

L’ONG Jamra se dit plus révoltée par la diffusion de la série « Neegou Sey sur Skytv qui sans doute dopée par l’impunité dont semblent se prévaloir ces deux producteurs (Evenprod, Marodi ) vient de déclencher, à son tour, une avalanche d’indignation dans l’opinion, avec une séquence truffée d’obscénités, tant langagières que physiques ».