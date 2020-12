C’est une panne géante qui handicape actuellement le serveur de Youtube. Et cette panne est survenue depuis une heure maintenant et rien ne dit c’est dû à un problème technique ou si le plateforme a été piratée. Toutefois, c’est une panne géante qui bloque le serveur de la plus grande base de données vidéos du monde. Et du coté du principal concerné, on ne donne aucune explication pour le moment.

Au moment où ces lignes sont écrites, Kewoulo a remarqué que la plateforme Youtube est indisponible au Sénégal et partout en Afrique. Aussi, des correspondants du journal, basés en Europe, ont fait le même constat. Si en Afrique, c’est le code d’erreur 503 qui s’affiche quand on lance le serveur, en Europe toutes les personnes qui ont essayé de se connecter sur la plateforme voient affiché sur leur écran, le message “problème de connexion.”

Mais, si en Afrique comme en Europe et aux Usa, Kewoulo a appris de ses différents contacts que les téléphones portables comme les ordinateurs connectés via le wifi ne peuvent pas accéder au site, de nombreux essaies ont démontré que la plateforme est accessible via les ordinateurs fixes câblés directement à l’internet. Aussi, la plateforme est accessible aux usagers qui veulent passer par la Smart TV. “Avec le téléviseur, la plateforme Youtube est accessible pour le moment“, a déclaré à Kewoulo une de ses correspondantes à Paris.