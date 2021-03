L’audition tant instrumentalisée de Ndèye Khady Ndiaye que tous les comploteurs rêvaient de voir incarcérée ce jour, a eu lieu. Et elle s’est passée sans anicroches ni pour elle ni pour son mari. Et elle est partie pour être complètement écartée de ce dossier bancal monté de toutes pièces par des pied nickelés de l’espionnage pour faire plonger Ousmane Sonko.

Attendue à 9 heures, elle a pu faire face au juge d’instruction, Mamadou Seck, dès son arrivée, accompagnée de son époux, Ibrahima Coulibaly, et de leur dernier bébé âgée tout juste d’un mois. Entendue sur les accusations de “proxénétisme“, de “diffusion d’images contraires aux mœurs” et de “complicité de viol”, elle est sortie libre de son audition alors que les Cassandres avaient prédit son placement sous mandat de dépôt, sur la base de fausses accusations que les accusateurs cherchaient à lui attribuer la paternité.

Comme Kéwoulo l’avait démontré, les comploteurs qui voulaient exercer des pressions sur elle, pour la pousser à aller dans le sens de leurs accusations fantaisistes, ont rajouté au dossier une page Facebook, le “Sweet Massage” qui serait sa propriété, alors qu’il n’en est rien. Sur cette page qui lui est étrangère, la gérante Néné Gallé Massage propose les services de jeunes filles et dit avoir ses locaux derrière la fédération sénégalaise de football comme au virage de Yoff.

Or, c’est connu, la seule structure appartenant à Ndèye Khady s’appelle le “Sweet Beauté Spa” qui se trouve à Sacré-Cœur, derrière la résidence Mamoune. Aussi, Ndèye Khady Ndiaye dispose de deux pages Facebook: le Spa Beauté Dakar et Sweet Beauté Spa. Rien que du propre ne se fait sur ces deux pages. Aussi, si Ndèye Khady Ndiaye doit être poursuivie pour proxénétisme, comme l’avaient prédit les comploteurs, l’accusation allait devoir montrer qui sont les prostituées qu’elle proposait aux clients. Et qui sont les clients. Aussi, ils vont devoir présenter au tribunal le corps du délit: ce doit être soient des préservatifs souillés, des personnes surprises sur le coup, en train de s’adonner à des actes sexuels ou bien des vidéos d’actes sexuels étayées par des témoins identifiables.

S’il n’y avait que ça à prouver pour enfoncer Ndèye Khady Ndiaye, l’accusation serait déjà dans une position inconfortable. Il s’y ajoute que, dans un Etat de droit, la culpabilité d’un suspect doit être prouvée par des éléments matériels: des preuves. Et si, en droit, on dit que “le doute doit bénéficier à l’accusé” et déboucher à sa libération immédiate, dans ce dossier “Sweet Beauté Spa” c’est la certitude absolue de l’innocence de Ndèye Khady Ndiaye qui met mal à l’aise l’acte d’accusation. Et va pousser le maire des poursuites à abandonner ses actes.

Mais, comme l’avait annoncé Kéwoulo, il n’y rien dans ce dossier qui accuse Ndèye Khady Ndiaye. Et pour sauver la face de l’accusation, le juge Mamadou Seck du 8eme cabinet a préféré minorer la déculottée de l’acte d’accusation. Et pour cela, il a décidé de placer Ndèye Khady Ndiaye sous contrôle judiciaire: c’est à dire, elle ne pourra pas quitter le Sénégal le temps de l’instruction. Et elle a l’obligation de venir, tous les mois, signer un cahier de présence ouvert à son cabinet. La situation de son bébé prématuré n’y a rien à voir. L’affaire finira forcément par un non lieu.