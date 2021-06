C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, les sapeurs-pompiers viennent, assistés par les éléments de la police de Malika, de finir la mise sous housse mortuaire des corps sans vie de 5 jeunes gens.

Acheminés actuellement vers les morgues des hôpitaux du département de Guédiéwaye, ces corps, qui ne semblent pas avoir longtemps séjourné dans l’eau, seraient ceux de jeunes baigneurs dont la disparition avait été signalée, dans la journée, par des proches. Ne les voyant pas sortir de l’eau, ce sont ces derniers qui ont donné l’alerte et permis aux services de secours de venir sur les lieux.

Depuis quelques semaines, et avec la levée du couvre-feu et le non respect des mesures barrière en cette période de pandémie de Covid-19, des centaines de jeunes rejoignent tous les jours la plage de Malika et de “Malibu”. Profitant de la canicule qui règne dans la région de Dakar et au delà, ils viennent, tous les jours, “tromper la température”, en pataugeant dans la mer.

Malheureusement, les interdictions de baignade comme le manque de surveillance sur ces plages connues pour leur dangerosité ne semblent pas dissuader les jeunes. Au moment où ces lignes sont écrites, le commissariat de police de Malika -qui dépend de la circonscription de Guédiéwaye- a ouvert une enquête pour en savoir plus sur l’identité des victimes. Et certainement sur les conditions dans lesquelles ces décès sont survenus.