C’est une nouvelle qui ne va pas plaire aux Maliens. Il y a quelques minutes, Kewoulo a appris de sources proches de la famille de l’ancien président malien que Ibrahim Boubacar Keïta est décédé. Ce décès intervenu à moins de 72 heures de grandes manifestations qui ce vendredi s’étaient déroulées à Bamako pour soutenir son tombeur, le colonel Assimi Goita.

Agé de 76 ans, Ibrahim Boubacar Keïta a dirigé le Mali du 4 septembre 2013 au 18 aout 2020 date à laquelle des militaires conduits par le colonel Assimi Goita sont venus mettre un terme à une gabegie que les Maliens n’avaient de cesse de décrier. Arrivé au pouvoir à la suite d’une transition dirigée par le président Dionkounda Traoré, IBK -comme on l’appelle affectueusement à Koulouba- s’est montré très partisan laissant le pouvoir entre les mains de son clan.

De tous ses proches, ce sera son fils Karim Keïta qui aura le plus irrité les Maliens allant jusqu’à lui prétendre des volontés de succéder à son père. Si IBK avait été plébiscité pour redonner la confiance aux Maliens et reprendre des territoires perdus du nord, ce sont les frasques de Karim Keita, jouant avec les deniers publics, au moment où l’armée est sous équipée, mal payée et ses chefs accusés de corruption, qui aura précipité la chute du père.

Révoltés par cet état de fait, les militaires, sous la conduite de quelques officiers supérieurs, ont encerclé le palais de Koulouba et obtenu la reddition sans violence de IBK. Ensuite, l’homme sera placé en résidence surveillée avant de bénéficier d’une liberté totale après avoir renoncé “volontairement” à ce pouvoir que voulait lui reproposer la CEDEAO sous la conduite de la France. Si le pater a été libre de tout mouvement, le fils qui a précipité sa chute, lui, n’aura pas bénéficié de la bienveillance des militaires.

Depuis ce jour d’aout 2021 et malgré l’arrivée furtive d’un pouvoir civil incarné par Bah Ndaw, Karim Keïta vit en exil, à Abidjan. Avec la mort de son père, décès survenu au moment où le Mali est sous embargo et que ses frontières avec la Côte d’Ivoire sont fermées, la question principale est de savoir si les chefs d’Etat amis de IBK feront le déplacement pour le conduire en sa dernière demeure.