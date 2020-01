La chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar vient de rendre son verdict dans le dossier des activistes interpellés devant les grilles du Palais de la République à Dakar.

Comme souhaité par le pool d’avocats qui défendait les activistes du mouvement « Nio Lank », deux des détenus Fallou Gallas Séne et Omar Seck ont été remis en liberté. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Guy Marius Sagna qui semble être le leader du trio restant a été maintenu en détention. Cette décision du tribunal a fait sortir des avocats de leur sérénité.

Et alors qu’on s’attend à ce qu’il ramènent tout le monde a la maison, les avocats qui n’ont pas goûté cette sauce a laquelle le régime veut manger l’activiste recordman des mandats de dépôts ont fait savoir qu’ils vont attaquer cette décision devant la Cour suprême. Pour rappel, Guy Marius Sagna avait été interpellé avec de nombreux camarades qui manifestaient devant les grilles du Palais leur mécontentement de la décision du gouvernement d’augmenter les prix de l’électricité.

Alors qu’ils étaient plus d’une dizaine de détenus, issus de plusieurs milieux sociaux, les étudiants et le professeurs Babacar Diop ont été extraits du lot et remis en liberté pour calmer les ardeurs guerrières qui commençaient à se faire entendre du côté de l’université de Dakar.

Aussi, si l’on connait l’esprit rancunier des dirigeants actuels du Sénégal, la récente humiliation subie par Macky Sall à Londres -ou une femme lui a coupé la parole devant un public acquis a sa cause et lui a enjoigné de libérer Guy Marius Sagna- pourrait expliquer cette décision de maintien de Guy Marius Sagna en détention.

Si la justice avait, aujourd’hui, libéré l’activiste, l’opinion pourrait penser que c’est l’acte incivique de cette dame de Pastef qui a eu raison de la détermination de Macky Sall.Et Mariama Camara pourrait inspirer plus d’un; puisque elle même a copié la leçon d’un certain Souleymane Jules Diop. Mais ça c’est une autre histoire et un autre temps.