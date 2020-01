Perdiems au dialogue national: le Forum civil décline l’argent de l’État

Alors que le débat enfle en coulisse autour de per diems au cours du dialogue national, le Forum civil, section sénégalaise de Transparency international, a décidé de décliner l’argent de l’Etat du Sénégal pour l’éventuelle prise en charge des membres du comité.

À travers une lettre adressée au président du comité, Ibrahima Famara Sagna, le coordonnateur déclare que «dans le cadre des travaux du comité de pilotage du dialogue national, le Forum civil vous informe qu’il prendra en charge tous les frais nécessaires pour permettre à ses membres de travailler dans de bonnes conditions au sein dudit comité ».

En conséquence, lit-on dans cette lettre, le Forum civil « dispense de l’Etat du versement d’indemnités et autres prises en charge pour le compte » de ses représentants à savoir Birahim Seck et Abdoul Malicky Bousso.