La volonté du chef de l’Etat et chef de la coalition Benno Bokk Yakkar de mettre de l’ordre dans les rangs de ses partisans semble n’avoir pas pris dans la capitale du Fouladou. Hier, alors que Macky Sall avait clairement porter son choix sur Abdoulaye Bibi Baldé pour concourir à la mairie et le Moussa Baldé pour représenter Benno à l’élection du conseil départemental, Mame Boye Diao a décidé de jouer la fausse note. Il a décidé de se lancer à la conquête du fauteuil municipal qu’occupait Abdoulaye Bibi Baldé.

Macky Sall avait clairement porté son choix sur Abdoulaye Bibi Baldé pour défendre les chances de la mouvance présidentielle à l’élection du maire de Kolda, le 23 janvier 2021. Et, heureux d’apprendre cette nouvelle qui le présente, désormais, comme le leader naturel du Fouladou, le directeur général des Postes et maire sortant de Kolda avait appelé son “frère Mame Boye” à rejoindre ses rangs et à devenir son directeur de campagne. Alors que tout le monde s’attendait à ce que Mame Boye Diao rejoigne, calmement, les rangs, le Directeur des Domaines a préféré répondre à son camarade de parti par l’action et sur le terrain politique.

Hier, alors que personne au sommet de l’Etat ne s’y attendait, Mame Boye Diao et les siens ont organisé un méga meeting dans la capitale du Fouladou pour officialiser leur participation à la future consultation électorale devant désigner le maire de Kolda. “Le temps n’est plus à la parole, mais à l’action“, a fait remarquer Mame Boye Diao, en guise de réponse à cette invitation qui lui a été faite par son “frère Bibi” et que les partisans du DG des Domaines ont pris pour une insulte. Encouragé par des centaines de partisans prêts à en découdre avec “les comploteurs”, Mame Boye Diao a fait savoir que “(sa) décision est motivée par son amour pour Kolda. Mais, aussi, parce que cette jeunesse abandonnée (par les élites) mérite d’être accompagnée.” Considéré comme l’un des acteurs politiques les plus populaires de Kolda, Mame Boye Diao a réussi à mettre en place tout un réseau de soutiens parmi lesquels il y a des maires élus.

En plus de disposer d’un véritable ancrage local, il a réussi -ces derniers années- à se tisser un véritable réseau au cœur de la jeunesse de Kolda. “Nous pensons que soit Macky Sall a décidé de perdre Kolda soit il n’est pas bien informé. Parce que on ne peut pas comprendre comment il peut désigner Bibi avec toute la frustration que les Koldois nourrissent à l’endroit de cet homme. Les problèmes de la gestion des poubelles ne sont pas réglés, les recrutés de la poste avec des contrats précaires sont inquiets quant à leur avenir, la non-assistance aux populations démunies est toujours dans les mémoires. Et vous pensez que cet homme a le moindre chance de gagner Kolda?”, s’est interrogé un fervent défenseur de Mame Boye Diao qui croit que si leur champion ne présentait pas, il laisserait le champ libre à l’opposition.