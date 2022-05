C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, plusieurs dizaines de Sénégalais sont dans les rues de Dénata, un district de Dubaï, et se demandant ce qu’ils vont devenir. Expulsés de leurs domiciles dans l’après midi du dimanche 1er mai, ils passent, désormais, leurs journées à squatter un abri.

“Nous dormons sous des escaliers, dans des mosquées où chez des compatriotes qui ont encore de place chez eux. Mais, c’est intenable“, a fait savoir Pape Faye, un des sénégalais actuellement dans le désarroi à Dubaï. C’est dans l’après midi de ce dimanche 1er mai 2022 que 5 Nigérians ont débarqué chez Pape Faye et lui ont demandé de quitter sa chambre “pour des impayés”. Comme la plupart des Sénégalais installés dans les Emirats Arabes-Unis, les étrangers -surtout Africains- bénéficient d’un tutorat pour avoir un logement. Un garant régulièrement établi dans le pays et qui doit répondre d’eux.

Et pour le cas de ces Sénégalais pris au piège, ils sont arrivés dans les Emirats Arabes-Unis sous le couvert de Serigne Bassirou Niang qui leur a promis un voyage avec résidence permanente au Canada. “Nous avons payé chacun 4 millions 5 cents mille Francs CFA. Ils nous avaient dit que, une fois à Dubaï, ils allaient nous trouver du travail sur place pour qu’on gagne un peu d’argent dans l’attente de l’obtention du visa pour le Canada. Pendant ce temps, Serigne Bassirou Niang devait faire une procédure avec une société dénommée “Platinium Immigration” pour nous faire voyager au Canada. Avec, sur place, un contrat de 4 ans.” A fait savoir Ousmane Samb.

Mais, après s’être acquitté de cette somme réclamée, -4.500.000 F CFA-, le natif de Bargny, s’est retrouvé paumé et abandonné à Dubaï. Déboussolé, il a pris contact avec de Kéwoulo en début avril 2022. Auparavant, d’autres personnes avaient contacté la rédaction de Kéwoulo pour signaler l’escroquerie dont elles ont été victimes de la part de Serigne Bassirou Niang. Après investigation, la rédaction de Kéwoulo a appris que, contrairement à ce qu’ils faisaient croire, les rabatteurs et complices de Serigne Bassirou Niang -à savoir Mamadou Faye dit Dio et Mamadou Samb dit Dou Bambay ne sont pas au Canada: “ils sont dans une ville à l’intérieur des Emirats Arabes Unis. C’est eux qui font des vidéos et des photos de publicité et incitent les gens à contacter Serigne Bassirou Niang.”

Natifs de Bargny, Mouhamed Faye dit Dio et Mamadou Samb alias Doumbamay ont réussi à convaincre tous les jeunes ambitieux de leur ville et rêvant du Canada. “90% des victimes sont de Bargny, Yenne et Rufisque. Ce sont des frères qui nous ont convaincus de faire confiance à Serigne Bassirou.” A regretté Ousmane Samb. Comme Ousmane Samb, Ndoumbé, Pape Faye et Lamine, des dizaines d’autres sont abandonnés à eux-mêmes, errant dans les rues de Dubaï. Alors qu’il promettait des papiers à ses “candidats” à l’immigration, Serigne Bassirou Niang s’est souvenu que son visa, à lui, a soudainement expiré. “Et c’est en se rendant dans un commissariat de police pour renouveler ses papiers qu’il s’est fait arrêter. Il a été retenu au commissariat de Knife. Ensuite, il a été placé en détention à la prison Awiir.” Ont soutenu des sources dubaïotes à Kéwoulo.

A la suite de son arrestation, une perquisition a été menée au domicile de Serigne Bassirou Niang et des dizaines de passeports de ses candidats à l’immigration ont été saisis. Désormais, sans document de voyage et dépourvus de carte d’identité nécessaire à leur séjour et du fait que leurs chambres étaient payées par Serigne Bassirou Niang, ces Sénégalais se sont retrouvés dans une précarité sans nom. Et risquent à tout instant l’arrestation et la détention pour séjour irrégulier. Aussi, la carte de séjour étant payante, tout dépassement de la durée de validité du visa est sanctionnée par une amande.