Urgent: Donald Trump promet une grosse annonce dans la journée

Donald Trump promet une annonce « énorme » dans la journée, plusieurs médias américains affirment qu’il s’agirait de la mort du chef de l’Etat islamique Abou Bakr al-Baghdadi. Selon CNN, des tests sont en cours afin de pouvoir confirmer formellement la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi.

« Quelque chose d’énorme vient de se passer ! » Peu de temps après un tweet sybillin publié par Donald Trump, tôt dans la nuit du dimanche 27 octobre, la Maison Blanche a promis que le président américain ferait une annonce « très importante » à 14 heures (heure de Paris). Plusieurs médias affirment qu’il s’agirait de l’officialisation de la mort du chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi.

Selon CNN et ABC (articles en anglais), qui citent des hauts responsables de l’exécutif, le dirigeant de l’organisation jihadiste a trouvé la mort lors d’une opération de l’armée américaine dans le nord-est de la Syrie. Selon CNN, des tests sont en cours afin de pouvoir confirmer formellement la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi. Un responsable cité par ABC affirme de son côté que le chef de l’EI aurait fait exploser sa veste chargée d’explosifs pour se suicider. Interrogé, le Pentagone s’est refusé à tout commentaire.

Donné pour mort à de nombreuses reprises

Si l’opération militaire américaine a effectivement été couronnée de succès, elle serait la plus importante visant un haut responsable jihadiste depuis la mort, le 2 mai 2011, d’Oussama Ben Laden, le chef d’Al-Qaïda tué par les forces spéciales américaines à Abbottabad au Pakistan. Abou Bakr al-Baghdadi n’a plus donné signe de vie depuis une vidéo non datée diffusée fin avril. Il a été donné pour mort à de nombreuses reprises auparavant, sans que son décès n’ait été confirmé par les autorités.