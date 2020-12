Urgent: Décès d’Idrissa Diallo, le maire socialiste de Dalifort

C’est une mauvaise nouvelle qui vient de s’abattre sur la communauté des maires du Sénégal. En effet, la rédaction de Kewoulo vient d’apprendre le décès de M. Idrissa Diallo maire socialiste de Dalifort, une commune d’arrondissement de Dakar.

Socialiste dans l’âme, Idrissa Diallo est resté fidèle au parti de sa jeunesse et n’a jamais envisagé de transhumé malgré les nombreuses et alléchantes offres du Pds mais aussi de l’APR. Aussi, ce maire qui avait passé de nombreuses années de sa vie à l’immigration s’est aussi illustré, ces derniers temps, par son combat pour la réhabilitation de la mémoire des disparus du naufrage du Joola.

Pour rappel, le 26 septembre 2002, le navire assurant la liaison maritime entre Dkar et Ziguinchor avait sombré au large de côtes gambiennes. Le naufrage avait fait plus de 2000 morts. Et Idrissa Diallo avait consacré sa vie au combat pour le renflouement de ce navire qui gît au fond de l’océan. Mais, aussi, pour l’érection d’un mémorial en souvenirs des victimes. En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Kewoulo présente ses sincères condoléances à sa famille et à l’ensemble du peuple sénégalais.