C’est une information non encore officielle. Mais, nous la tenons de sources bien introduite auprès de l’exécutif. A en croire des informations en possession de Kewoulo, le gouvernement va rendre public, ce soir, un décret qui va annoncer la prolongation du couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès.

Si elles ne disent pas si des régions comme Diourbel et Kaolack, qui titillent Thiès sur le podium épidémiologique, seront concernées par ces mesures restrictives, les sources de Kewoulo ont fait savoir que “si cette tendance dangereuse, qu’a pris la flambée de la Covid-19, ne baisse pas, ces deux régions ne pourront pas échapper aux mesures du couvre et de l’urgence sanitaire.” Pour rappel, c’est ce soir que le second couvre feu de 8 jours sera bouclé après les premières mesures qui ont duré 12 jours, avec l’état d’urgence.

Maintenues intactes, les heures de circulation sont de 21 h à 5 h du matin. Passé devant les députés, l’exécutif s’était vu étouffer ses pouvoirs grâce aux mesures dites d’urgences sanitaires. Désormais, sans consulter l’Assemblée nationale et les représentations démocratiques, le chef de l’Etat peut maintenir ces restrictions de mouvement autant que la situation sanitaire l’exigera. Plutôt, “aussi longtemps qu’il jugera nécessaire de contraindre les sénégalais à arrêter les tahawalu et les lambar-lambari…. et d’aller au lit à 21 heures.”

Pour rappel, dans son bulletin quotidien, le ministère de la santé a fait savoir que sur les 1515 tests effectués hier, 133 étaient revenus positifs. Ce qui fait un taux de 8.78% de positivité. Aussi, les services du ministère de la santé ont fait savoir que “189 patients ont été déclarés guéris, 48 sont en soins intensifs, 10 décès ont été dénombrés et 3664 sont hospitalisés sur l’ensemble du territoire.” A ce jour, 592 personnes ont perdu la vie au Sénégal depuis le début de cette pandémie, le 2 mars 2020.