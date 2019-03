Urgent: ça brûle entre le colonel Kébé et le leader de « Rewmi »

ça sent l odeur d’une séparation entre le candidat malheureux de la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019, « ndamal cadior, et le colonel Abdourahim Kébé , récemment arrêté pour un post sur Facebook appelant à la révolte avant d’être libéré et placé sous contrôle judiciaire

D’après Directinfo, le Secrétaire national à la défense du parti Rewmi reproche à « Idy » son indifférence et son peu d’implication depuis son arrestation jusqu’à sa libération. De plus, la famille du Colonel Kébé dénonce le manque de reconnaissance d’Idrissa Seck pour son fils qu’il n’a même « pas appelé au téléphone » lorsqu’il il était traîné dans la boue.

Une multitude de chose qui aurait poussé le Colonel Kébé à envisager de quitter le navire ‘Rewmi »…