Urgent – Birame Souleye Diop convoqué par la police

L’administrateur de Pastef est convoqué par la police. L’information est donnée par la Rfm ce midi. A rappeler que son épouse Patricia Koundoul est en détention et est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l’Etat et diffusion de fausses nouvelles.

Abass Sall, responsable de Pastef à Dakar arrêté auparavant, et Patricia Koundoul se trouvent présentement dans les locaux de la Dic et vont être déférés devant le procureur, a annoncé un de leurs avocats, qui dénonce une tentative d’acharnement.

Articles similaires