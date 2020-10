La France a encore renoué avec la violence. Au moment où ces lignes sont écrites, le centre ville de Nice est bouclé par un cordon policier. Et Christian Estrosi, son maire, a fait savoir que “sa ville a fait l’objet d’une attaque terroriste” sans préciser la qualité de cet assaillant.

Comme lui, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanian, a annoncé qu’il a décidé de présider une réunion de crise pour évaluer la situation. Si, pour le moment, personne ne parle d’attaque liée à la vague de contestation notée depuis la mort, le 16 octobre 2020, de Samuel Paty, et les caricatures, tous les regards sont tournés vers les musulmans qui, de part le monde, pleurent l’insulte faite à eux par Emmanuel Macron qui a fait savoir que “la France ne renoncerait pas aux caricatures ni au blasphèmes”. Et encourageait en quelque sorte ses concitoyens à insulter le prophète de milliards de croyants à travers le monde.

Leader musulman à avoir tenu tête à Emmanuel Macron dont il doute de la santé mentale, Racep Tayeb Erdogan est devenu le porte parole des frustrés. A son invitation, des milliards de musulmans à travers le monde ont décidé de brocarder la France, piétiner ses symboles et boycotter ses produits. De son côté, la France décidé à diaboliser les musulmans a décidé de dissoudre l’association Barakacity, une Ong qui vient en aide aux musulmans démunies à travers le monde. Hier, le président de cette association, devenue illégale en France, a demandé l’asile politique à la Turquie.

Son président, Idriss Sihamedi, a décidé lui aussi de s’exiler en Turquie craignant pour sa vie en France. Pour l’agression de l’église Notre Dame de Nice, l’assaillant a été interpellé. Après avoir poignardé deux personnes, dont une femme décapitée, il a été blessé par balle par des policiers municipaux. Et arrêté par la police avant d’être acheminé à l’hôpital où il subit actuellement des soins intensifs.