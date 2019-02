Le candidat de la coalition « Sonko président » a reçu un nouvel allié de taille. L’un des leaders du C26, Boubacar Camara, vient de renforcer la coalition Sonko 2019. Et il a demandé aux siens de rejoindre Ousmane Sonko pour faire barrage à Macky Sall.

Après avoir accueilli le patron de Sénégal Rek dans ses rangs, Ousmane Sonko s’est vu conforté dans ses ambitions présidentielles par l’arrivée de Boubacar Camara dans sa coalition. Hier, après avoir parlé au bureau électoral de JENGU Ngir Jëriñ SENEGAAL, l’ancien directeur général des douanes et candidat recalé à la candidature pour la présidentielle de février a décidé de s’engager avec le leader de Pastef.

Après avoir fait ce choix, « le directoire a demandé à tous les membres et sympathisants du Mouvement JENGU NGIR JËRIN SENEGAAL de ne ménager aucun effort pour la victoire éclatante du candidat Ousmane SONKO ». Aussi, Boubacar Camara et ses camarades ont lancé un appel solennel « pour une mobilisation sans faille pour cette élection cruciale pour la démocratie, la défense de l’État de droit et le redressement économique du Sénégal contre Macky SALL».